В Подмосковье 2 тысячи земельных участков изменили вид разрешенного использования

За первые семь месяцев 2026 года владельцы свыше двух тысяч земельных участков в Московской области изменили вид их разрешенного использования (ВРИ). Это принесло в областной бюджет более 981 миллиона рублей.

По словам министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова, изменение ВРИ надела может существенно повлиять на экономику и функциональность земли. ВРИ определяет, как можно использовать участок, какой будет размер налога, что можно на нем строить или размещать. Изменить ВРИ довольно просто, и в большинстве случаев это бесплатно. Плата взимается только если новое назначение земли подразумевает жилое строительство.

Чтобы изменить ВРИ, нужно убедиться, что правила землепользования и застройки утверждены для населенного пункта, где находится участок. Затем необходимо выбрать новый вид использования из перечня утвержденных вариантов и подать заявление в Росреестр через ближайший МФЦ.

Размер платы за изменение ВРИ можно узнать заранее, подав электронное обращение через сервис «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка» на портале Госуслуг Московской области. После подачи заявления в течение 12 рабочих дней заявителю придет уведомление с суммой оплаты и платежными реквизитами. Только после полной уплаты услуги можно обращаться в Росреестр для официального оформления нового вида использования в Едином государственном реестре недвижимости.