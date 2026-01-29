В Минфине призвали женихов не скупиться на обручальные кольца с бриллиантами

С точки зрения инвестиций в драгоценности и отношения, обручальное кольцо с природным бриллиантом гораздо выгодней, чем с синтетическим. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал женихов не скупиться, сообщило РИА «Новости» .

Он выступил против того, чтобы называть синтетические алмазы выращенными или рукотворными. По мнению Моисеева, такая терминология вводит покупателей в заблуждение. Искусственные камни, хоть и выглядят красиво, являются бижутерией и не имеют инвестиционной ценности.

«Пройдет 20 лет, и ваша жена припомнит и разведется с вами», — пошутил замминистра.

Ранее Моисеев пожаловался на массовую подмену природных камней синтетическими, из-за которой пострадали крупные ювелирные бренды. В 2019 году доля таких бриллиантов в продаже превышала 20%.