В Минфине призвали женихов не скупиться на обручальные кольца с бриллиантами
Замминистра финансов Моисеев призвал женихов дарить настоящие бриллианты
С точки зрения инвестиций в драгоценности и отношения, обручальное кольцо с природным бриллиантом гораздо выгодней, чем с синтетическим. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал женихов не скупиться, сообщило РИА «Новости».
Он выступил против того, чтобы называть синтетические алмазы выращенными или рукотворными. По мнению Моисеева, такая терминология вводит покупателей в заблуждение. Искусственные камни, хоть и выглядят красиво, являются бижутерией и не имеют инвестиционной ценности.
«Пройдет 20 лет, и ваша жена припомнит и разведется с вами», — пошутил замминистра.
Ранее Моисеев пожаловался на массовую подмену природных камней синтетическими, из-за которой пострадали крупные ювелирные бренды. В 2019 году доля таких бриллиантов в продаже превышала 20%.