В Кремле усомнились в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти

Песков: ситуация с транзитом нефти в Европу через Украину не зависит от России

Ситуация с транзитом нефти в Европу через Украину кризисная, но никак не зависит от России. Об этом рассказал РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит», — отметил он.

По словам Пескова, подобное решение политическое, а не техническое. Диалог между российской и украинской сторонами отсутствует.

В октябре прошлого года украинский «Нафтогаз» объявил, что не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, истекающий в 2024 году.

После этого издание Focus написало, что Европа из-за этого столкнется со значительным повышением цен.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что обсуждать новые схемы поставок газа в Европу без согласования их с Россией бессмысленно.

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