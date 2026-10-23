В Йошкар-Оле вручили награды работникам АПК Марий Эл

В Йошкар-Оле прошло торжество, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе главы Марий Эл, пишет ИА МариМедиа .

Глава республики Юрий Зайцев поздравил аграриев, вручил награды специалистам АПК и осмотрел выставку-продажу продукции местных производителей. По его словам, сельское хозяйство для Марий Эл — одна из стратегических отраслей экономики.

«Марий Эл полностью закрывает собственные потребности в овощах, мясе и молоке, а часть продукции поставляет в другие регионы и за рубеж», — сказал Зайцев.

За пять лет предприятия АПК республики привлекли льготные кредиты на сумму свыше 26 млрд рублей, получили господдержку почти 6 млрд рублей и приобрели более 3,6 тыс. единиц техники и оборудования. С 2022 года размер поддержки для работников отрасли увеличен до 450 тыс. рублей, а круг получателей расширен: теперь она доступна и специалистам, и рабочим массовых профессий.

В этом году в регионе открыли 17 агротехнологических классов в 27 сельских школах, три школы оснащены современным оборудованием.