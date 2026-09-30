В Государственной академической капелле Петербурга обсудили креативные индустрии и новые турмаршруты

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялось пленарное заседание V Международного форума «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий». Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе форума.

В мероприятии приняли участие представители МИД России, Министерства культуры, ЮНЕСКО и делегации четырех стран — Республики Беларусь, Республики Сербской, Иордании и Узбекистана. Петербург проводит форум пятый год подряд.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич рассказал, что площадка помогает превращать идеи участников в новые туристические продукты. По его словам, после форума появляется много креативных проектов, а общение с художниками и компаниями позволяет создавать новые точки притяжения и дополнять турпакеты.

«Наше городское туристско-информационное бюро вчера представило формат модного маршрута, и как мы его будем запускать именно как раз осенью и зимой», — сказал Панкевич. Он добавил, что планируется провести креативную туристическую экскурсию по Большому проспекту Петроградской стороны.

Участники обсудили, как историческим городам соединять подлинное наследие с современной экономикой и учитывать интересы местных жителей. Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Елена Галактионова напомнила, что Санкт-Петербург начинался как креативная идея Петра Великого, которая нарушала принятые в ту эпоху нормы. По ее словам, важно помнить об интересах горожан: туристический поток посчитать проще, чем число людей, которые могли уехать, но остались и внесли вклад в развитие города.