В Госдуме раскрыли, как изменятся суммы выплат для семей с детьми в 2026 году

Говорин: выплаты семьям с детьми составят от 9,2 до 18,4 тысячи в 2026 году

В следующем году увеличатся суммы ежемесячных выплат семьям с детьми. В зависимости от дохода и нуждаемости они будут варьироваться от 9,2 до 18,4 тысячи рублей, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что в следующем году прожиточный минимум увеличится до 18,8 тысячи рублей на душу населения. Размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будут рассчитывать исходя из его размера.

Депутат отметил, что прожиточный минимум для детей вырастет до 18,4 тысячи рублей, а для трудоспособных граждан — до 20,6 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что в следующем году в России появится семейная налоговая выплата, на которую смогут рассчитывать многодетные родители, получающие менее полутора прожиточных минимумов на каждого члена семьи.