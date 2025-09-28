В Госдуме предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он предложил внести запрет снижать ставки для участников СВО. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Прошу Вас рассмотреть возможность установления особого порядка регулирования процентных ставок по банковским вкладам для участников специальной военной операции», — отметил парламентарий.
Он уточнил, что процентную ставку нельзя было бы снижать в одностороннем порядке, вне зависимости от динамики ключевой ставки Банка России.
По словам Чернышова, это будет справедливым решением и мерой поддержки для военнослужащих.
Ранее в ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного уровня.