В Госдуме предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он предложил внести запрет снижать ставки для участников СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Прошу Вас рассмотреть возможность установления особого порядка регулирования процентных ставок по банковским вкладам для участников специальной военной операции», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что процентную ставку нельзя было бы снижать в одностороннем порядке, вне зависимости от динамики ключевой ставки Банка России.

По словам Чернышова, это будет справедливым решением и мерой поддержки для военнослужащих.

Ранее в ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного уровня.