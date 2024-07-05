В Германии задержали злоумышленников, вымогавших деньги у семьи Шумахера

Bild: в Германии шантажисты требовали от семьи Шумахера 15 миллионов евро

David Young
Фото: David Young/Global Look Press

В Германии задержали четырех человек, вымогавших у семьи семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера 15 миллионов евро. Об этом сообщило издание Bild.

Вымогатели пытались шантажировать семью прославленного автогонщика приватными фотографиями. По данным следствия, один из задержанных работал в службе безопасности бывшего пилота и занимался оцифровкой частных фото его семьи.

Шумахер получил тяжелую травму головы в конце 2013 года, катаясь с семьей на горных лыжах на французском курорте Мерибель, и 250 дней провел в медицинской коме. С тех пор о его состоянии практически ничего не известно, его семья не дает комментариев и допускает к нему лишь очень ограниченный круг людей.

В конце прошлого года младший брат Шумахера Ральф, тоже автогонщик, рассказал, что скучает по нему и что теперь «все не так, как раньше». Он отметил, что брат вряд ли полностью восстановится от полученной травмы.

⛈️Никакого «Орхана». Холодный фронт перепутали с ураганом

Кир Стармер. Что известно о новом премьер-министре Великобритании

Россию назовут главной угрозой. Зачем саммиту НАТО разгонять этот миф

Деликатный вопрос. Могут ли в России навсегда запретить никабы

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте