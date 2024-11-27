Упрощенную систему налогов введут в Хакасии с 2025 года

В Хакасии, начиная со следующего года, вступит в силу система упрощенного налогооблажения. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на Telegram-канале Верховного Совета Хакасии.

Нововведение будет касаться тех представителей бизнес-сообщества, годовой оборот которых не превышает 60 миллионов рублей. Расчет будет проводится автоматически, это избавит коммерсантов от лишней бумажной работы.

Отмечается, что налоговая ставка может составлять или 8% от дохода, или 20% — от прибыли, налогоплательщик выбирает сам.