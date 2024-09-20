Умар Кремлев стал совладельцем строительного бизнеса

«У меня всегда одна цель — это создание инфраструктуры, чтобы людям было удобно. <…> У нас замечательная страна, где можно создавать такие условия, что нигде в мире таких нет. Наше сегодняшнее объединение — это как раз создание условий для людей», — сообщил Кремлев.

Он назвал целью развитие социально ответственного предпринимательства.

Ранее бизнес-партнеры совместно занимались проектом «Большой Серпухов». В его рамках в самом Серпухове, а также Пущине и Протвине планируется создать высокотехнологичные производства. Арутюнян построил там уже около миллиона квадратных метров жилья и планирует сдать еще 10 миллионов.

«По сути, сегодня состоялось зарождение нового проекта с опытными, сильными и эффективными партнерами. Наше партнерство станет новым этапом в развитии холдинга, даст возможность масштабировать сферы деятельности и усилиться в развитии новых проектов», — подчеркнул девелопер.

Партнеры хотят масштабировать совместные проекты на федеральный уровень.