Угольные шахты Донбасса получат инвестиции на миллиарды рублей

РБК: в угольные шахты ЛНР и ДНР вложат более 65 млрд рублей

Российские компании пообещали инвестировать в 15 угольных шахт в ЛНР и ДНР порядка 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил РБК .

Шахты передали в аренду в начале 2024 года. Еще три объекта в ДНР российские компании арендуют в ближайшие месяцы.

До 2014 года в республиках Донбасса работали 95 шахт. Экс-министр энергетики Николай Шульгинов в 2023 году уточнял, что всего в ЛНР и ДНР действуют 114 таких объектов. Часть из них законсервировали или подготовили к ликвидации, добавил он. По его словам, в регионе останется 15 шахт.

По информации пресс-службы Минугля ДНР, в республиках действуют 17 угледобывающих объектов.

В первом квартале 2024 года стоимость угля в странах Евросоюза увеличилась в три раза.