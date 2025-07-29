«Уберите из названия Россию!» Соловьев набросился на Центробанк из-за нового прогноза

Ведущий Владимир Соловьев в очередной раз резко раскритиковал Центробанк и его председателя Эльвиру Набиуллину. Недовольство его вызвал прогноз регулятора, который, по мнению журналиста, идет вразрез поручениям главы государства.

«Я задаю простейший вопрос, а вот эти люди в Центробанке, они же независимые, да? А как может быть тогда Россия суверенной, если ее денежная политика и кредитная политика принадлежат кому-то еще. Это, получается, мы не суверенные?» — возмущался он в эфире своего шоу на «России 1».

Если Верховный Главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу до 2030 года, что темпы роста ВВП должны быть выше среднемировых, а Центробанк на полном серьезе говорит: «А меня не волнует». И выкатывает вот такой прогноз. Это что?

По мнению ведущего, ЦБ тогда стоило бы убрать из названия слово «Россия».

«Вы же суверенные? А России, получается, нужно как-то самой тогда решать задачу. Вы меня, конечно, извините, я не голосовал за Набиуллину, я голосовал за президента, он ставит задачи», — бушевал Соловьев.

Тут же он признался, что не понимает, почему кто-то позволяет себе взять и на полном серьезе выкатить прогноз, который полностью противоречит прямым директивам, исходящим от руководства страны, за которое голосовал народ.