У молодежи заметили рост интереса к покупке антикварных монет

Молодежь предпочитает покупать на аукционах антикварные монеты, а старшее поколение, как правило, сохраняет верность филателии. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и агрегатора онлайн-торгов искусством Bidspirit.

Аукционные дома часто устраивают онлайн-торги в декабре, в преддверии Нового года, и выставляют уникальные лоты. Однако рост интереса к этой сфере сохранялся в течение всего года.

Нумизматика остается самой популярной категорией на торгах уже второй год подряд. Второе место занимают антикварные книги, третье — живопись и декоративно-прикладное искусство. Самые частые посетители аукционов — мужчины старше 40 лет, а если на торги приходят женщины, то они, как правило, интересуются раритетными фотографиями.

Чаще всего в аукционах принимают участие жители Москвы — их доля достигает 65%. На втором месте с 25% находится Санкт-Петербург.