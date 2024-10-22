«Турпомощь»: туристы столкнулись с проблемами с обменом старых долларов

В зарубежный поездках российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой: они не могут обменять там старые доллары. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“".

Там рассказали, что подобная ситуация сейчас не редкость. Однако банкноты старого образца не потеряли своей ценности. Кроме того, официального запрета на то, чтобы обменивать подобные купюры, нет.

Если туристы все же столкнулись с такой трудностью, то можно поспрашивать у местных, в каких обменниках принимают старые купюры или расплатиться ими в такси ли магазине. Чтобы обезопасить себя, лучше брать в поездку банкноты в хорошем состоянии и нового образца.