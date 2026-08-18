Цивилев заявил, что власти работают над устранением очередей на АЗС

Министр энергетики заявил, что власти работают над устранением очередей на АЗС

Российские власти принимают меры, чтобы устранить очереди за бензином на автозаправках, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Комментарий опубликовал журналист Life Александр Юнашев в телеграм-канале .

«Есть бензин и на бензиновых заправках. Правда, там очереди, тут я с вами согласен. Но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать», — ответил министр на вопрос журналиста.

Цивилев рассказал, что сам он ездит на дизельном автомобиле, поэтому проблем с заправкой не испытывает.

Ранее правительство освободило перевозчиков бензина, авиационного керосина и дизельного топлива от проверок соблюдения весовых и габаритных требований до конца года. Постановление кабмина вступило в силу со дня его подписания.