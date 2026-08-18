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Цивилев заявил, что власти работают над устранением очередей на АЗС

Министр энергетики заявил, что власти работают над устранением очередей на АЗС

Фото: Медиасток.рф

Российские власти принимают меры, чтобы устранить очереди за бензином на автозаправках, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Комментарий опубликовал журналист Life Александр Юнашев в телеграм-канале.

«Есть бензин и на бензиновых заправках. Правда, там очереди, тут я с вами согласен. Но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать», — ответил министр на вопрос журналиста.

Цивилев рассказал, что сам он ездит на дизельном автомобиле, поэтому проблем с заправкой не испытывает.

Ранее правительство освободило перевозчиков бензина, авиационного керосина и дизельного топлива от проверок соблюдения весовых и габаритных требований до конца года. Постановление кабмина вступило в силу со дня его подписания.

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