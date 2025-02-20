Цены на золото обновили исторический максимум

Золото на Чикагской товарной бирже впервые в истории подорожало до 2973 долларов за тройскую унцию (примерно 31,1 грамма). Об этом сообщил американский телеканал CNBC .

При этом, по мнению аналитиков, рост цен продолжится из-за геополитической неопределенности и опасения возможного дефицита драгоценного металла. В ближайшие месяцы, по их оценкам, золото может пробить потолок в три тысячи долларов за унцию.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский призвал россиян вкладывать деньги в золото вместо серебра. По его словам, инвестиции в золото окупаются быстрее, поскольку его легче хранить, а разница между ценой на покупку и продажу ниже. К тому же рынок серебра в России развит плохо, отметил финансист.