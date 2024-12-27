Центробанк рассказал, сколько стоят банковские карты россиян на черном рынке

Стоимость карт, оформляемых подставными лицами для нелегального вывода денег с банковских карт россиян, на черном рынке выросла до 40 тысяч рублей. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

«По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с пяти-шести тысяч до 30-40 тысяч рублей, а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать», — заявил представитель Центробанка.

Эксперт считает, что повышение стоимости дропперских карт связано с тем, что регулятор в этом году стал активнее взаимодействовать с банками по выявлению дропперов, которые предоставляют данные своих карт для обналичивания денег и других незаконных операций.

Ранее Центробанк объяснил, почему нельзя напечатать деньги и раздать их гражданам, чтобы все стали богаче. Массовая раздача денег россиянам только разгонит инфляцию, которая сейчас и так находится на высоком уровне.