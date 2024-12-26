Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Банк России отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест». Информация об этом появилась на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 26.12.2024 № ОД-2303 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка „Гарант-Инвест“», — заявили в ЦБ.

По величине активов «Гарант-Инвест» занимал 168 место в банковской системе России.

Решение об отзыве лицензии приняли из-за нарушения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

На последней проверке в хранилище ценностей «Гарант-Инвеста» выявили крупную недостачу. Недостаток резервов на случай убытков от активов может привести к потере всего капитала банка. Из-за этого у «Гарант-Инвеста» возникла реальная опасность для интересов кредиторов и вкладчиков.

«Банк России также аннулировал лицензию на осуществление КБ „Гарант-Инвест“ (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», — добавили в регуляторе.

Информацию о денежных операциях в банке «Гарант-Инвест» направят в правоохранительные органы.