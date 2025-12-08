Центробанк обяжет банки привязывать счета к ИНН

В рамках борьбы с дропперством Центробанк заставит банки привязывать индивидуальный номер налогоплательщика к счетам россиян. Об этом РБК заявил зампред ЦБ Ольга Полякова.

По ее словам, ИНН станет обязательным реквизитом для всех счетов физлиц и банки будут автоматически получать информацию через ФНС без участия клиентов. Представитель ЦБ добавила, что нововведения нужны для работы новой платформы «Антидроп», которую запустят в середине 2027 года.

Полякова уточнила, что ИНН станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу, причем это будет касаться как новых, так и старых счетов.

«То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — добавила она.

Центробанк опросил банки касательно сбора ИНН. Финансовые организации подтвердили целесообразность подобного решения.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что дропперами называют подставных лиц, на банковские карты которых мошенники переводят деньги. По его словам, с помощью посредников преступники делают так, чтобы похищенные средства нельзя было отследить.