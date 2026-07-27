Центр «Мой бизнес» Московской области пригласил предпринимателей на маркет

Центр «Мой бизнес» Московской области объявил о предварительном наборе участников на маркет, который пройдет 29 августа в Одинцовском округе. Приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, выпускающие продукцию для спорта и здорового образа жизни.

Участники смогут представить свою продукцию и бренд, пообщаться с потенциальными покупателями, обменяться опытом и наладить деловые контакты с другими предпринимателями.

Участие в мероприятии бесплатное. Заявки принимаются до 31 июля включительно, количество мест ограничено. Подать заявку можно через специальную форму регистрации.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона.

Центр «Мой бизнес» Московской области регулярно проводит образовательные и деловые мероприятия для предпринимателей, помогая компаниям развивать продажи, осваивать новые рынки и находить партнеров. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».