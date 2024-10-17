ЦБ захотел ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Банк России предложил ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Для сумм до 50 тысяч рублей охлаждение устанавливаться не будет, от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период составит четыре часа. Для кредитов, превышающий этот порог — 48 часов.

Период охлаждения не собираются применять к ипотечным и автокредитам, а также к образовательным займам с участием государства. ЦБ направил предложение в Минфин для разработки законопроекта.

Ранее регулятор предложил защитить клиентов микрофинансовых организаций и запретить выдавать больше одного кредита до его погашения.