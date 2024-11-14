ЦБ: в сентябре в ЦФО российские банки выдали 541,4 млрд рублей кредитов

В первый осенний месяц жители ЦАО взяли в кредит 541,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил Life со ссылкой на данный Центробанка России.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель вырос на 7,5%. Однако он снизился, если посмотреть на август 2024 года. По сравнению с концом лета россияне взяли сумму на 6,4% меньше.

Эксперты связывают постепенный спад спроса на кредиты с увеличением ключевой ставки. Кроме того, ужесточились макронадбавки, что тоже повлияло на сумму взятых займов.

При этом средняя ставка по потребительским кредитам в Центральном федеральном округе в сентябре составила 23,4%.