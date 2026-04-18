ЦБ РФ: в 2025 году наличный денежный оборот в России снизился на 3,4%

В 2025 году оборот наличных средств в России уменьшился на 3,4%, составив 125,7 триллиона рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Центробанка России.

Согласно материалам ЦБ, объем операций с наличными за товары и услуги сократился на 16% по сравнению с предыдущим годом и составил 6,7 триллиона рублей. В кассы и банкоматы банков поступило 61,2 триллиона рублей, а выдано — 64,5 триллиона рублей, написали «Государственные новости».

Граждане стали реже использовать наличные для оплаты покупок. При этом приток наличных на счета физических лиц снизился почти на 21%, достигнув 11,7 триллиона рублей.