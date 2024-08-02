ЦБ РФ: около 40 фальшивых купюр изъяли из оборота в Нижегородской области за II квартал 2024 года
Волго-Вятское ГУ Банка России обнародовало данные по выявлению фальшивых денежных средств в Нижегородской области за II квартал 2024 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По информации организации, с апреля по июнь из оборота изъяли 39 российских банкнот с признаками подделки. Чаще всего злоумышленники копировали купюру номиналом 5000 рублей (24 штуки).
Помимо этого, в финансовых учреждениях обнаружили шесть фальшивых банкнот номиналом 100 долларов, одну — 100 евро.
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