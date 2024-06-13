ЦБ отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи

Банк России приостановил проведение утренних торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Об этом сообщила пресс-служба главного денежно-кредитного регулятора страны.

Ограничения вступят в силу с 14 июня 2024 года.

«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 09:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО „Московская Биржа“ с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», — отметили в Банке России.

Ранее стало известно, что в Центробанке после введения санкций против Мосбиржи приняли решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро.