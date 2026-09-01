Трутнев рассказал, что на Дальний Восток уже привлечено 6,8 трлн рублей инвестиций из 12 запланированных

Объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,8 триллиона рублей. Об этом сайту Zvezdanews сообщил зампредседателя правительства России — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Президент России Владимир Путин поставил задачу привлечь в макрорегион 12 триллионов рублей. По словам Трутнева, без финансовых вливаний развитие территории невозможно, поэтому власти сосредоточились именно на работе с инвесторами.

«У нас это, нескромно скажу, неплохо получается», — отметил полпред.

Он подчеркнул, что главным мерилом успеха остается изменение качества жизни людей и превращение региона в экономически приоритетную территорию. Параллельно идет работа над технологическим суверенитетом. В Приморье строятся два завода по микроэлектронике и инновационно-научный центр.

Трутнев также высоко оценил работу центра «ВОИН», где инструкторы-ветераны готовят курсантов. По его словам, благодаря ветеранам спецоперации степень подготовки поднята до максимального уровня, а курсанты не хотят покидать учебные лагеря, формируя здоровое сообщество единомышленников.2 источника