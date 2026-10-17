Три проекта из Новгородской области вошли в топ-100 программы «Креативный код. Россия»

Три проекта из Новгородской области вошли в топ-100 национальной программы «Креативный код. Россия». Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов, пишут «Государственные новости» .

Авторы инициатив — предприниматели, соединившие бизнес с традициями. Свои идеи они представят на Днях креативной экономики в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября.

Среди отмеченных — проект Виктории Прокофьевой «ЭтноБодрик»: занятия для детей 3–7 лет, где через народные танцы, подвижные игры и ритмику ребята осваивают культурные традиции, тренируют координацию и улучшают речевое развитие.

Признание получила и коллекция пасхальных яиц Ольги Осетровой. Больше 30 лет она собирает экспонаты, сейчас их около 900 предметов.

Третьим в списке значится бренд «Береста», автор — Наталья Дронова. В партнерстве с Дулевским фарфоровым заводом она выпускает посуду с орнаментом в стиле бересты, а совместно с «Шуйскими ситцами» создает игрушки с берестяным декором.

По словам Александра Дронова, программа дала предпринимателям возможность взглянуть на свои проекты под новым углом, воспользоваться рекомендациями экспертов и наметить пути дальнейшего развития и продвижения бизнеса.