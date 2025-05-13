Трансформацию мирового платежного рынка обсудят на ПМЭФ-2025

Сессия, посвященная трансформации мирового платежного рынка, состоится в рамках Петербургского международного экономического форума. Она пройдет в рамках тематического блока «Мировая экономика: новая платформа глобального роста».

Среди тем, которые рассмотрят спикеры — кооперация для разработки инновационных сервисов под запросы потребителей, переход от комиссионных доходов к монетизации дополнительных услуг, связанных с платежами, и многие другие.

«Для обеспечения непрерывного развития платежной индустрии критически важно предоставлять всем сторонам равный доступ к технологиям — только в этом случае отрасль будет развиваться гармонично», — заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.

Также участники рассмотрят вопросы Big Tech, их влияние на отрасль и возможности для соперничества банков с ними.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.