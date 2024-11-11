«Товарищ Янукович жил». В Донецке сдают особняк рядом с домом экс-президента Украины

В новых российских регионах активно восстанавливают поврежденные ВСУ здания и сооружения. Уже сейчас в Донецке и Мариуполе можно встретить дома и квартиры за десятки миллионов рублей. О самых интересных предложениях ведущей 360.ru рассказал донецкий риелтор Кирилл Сириус.

Недвижимость дорожает и в Донецке, и городе-курорте Мариуполе, как его назвал Сириус. В столице ДНР, например, продают квартиру в доме 1900 года постройки за семь миллионов рублей — там есть где развернуться, ведь рядом гараж, просторный двор и места для отдыха. В другой части города выставили особняк по соседству с домом бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Этот дом можно арендовать за 80 тысяч рублей в Донецке. Калинкина, 1 — рядышком возле Калинкина, 2, где товарищ Янукович жил, не тужил и даже не мог себе представить, что в Донецке в 2024 году можно такую красоту себе арендовать», — рассказал Кирилл Сириус.

Риелтор показал еще несколько объектов. Один из таких — квартира в восстановленном доме в Мариуполе. Строители и отделочники поработали там на славу, а из окон открывается интересный вид на центральные районы города.

В феврале освободили город Авдеевку. Местным жителям предоставят жилье взамен утраченного или компенсацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.