Технический сбой остановил торги на СПБ Бирже впервые с мая 2024 года

СПБ Биржа с 07:00 24 февраля приостановила торги из-за технического сбоя. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте платформы.

В последний раз торги на СПБ Бирже приостанавливали 13 мая прошлого года, напомнил «Коммерсант». Тогда причиной, как и в этот раз, стал технический сбой.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — говорится в сегодняшнем сообщении представителей СПБ Биржи.

Деталей и подробностей о том, что именно произошло, специалисты предпочли не приводить.

О времени возобновления торгов ценными бумагами площадка пообещала сообщить позднее.

Позже СПБ Биржа сообщила, что в 09:30 возобновит торги, приостановленные из-за технического сбоя.