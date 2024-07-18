Т-Банк запустил ловушку для мошенников
Т-Банк привлечет россиян к борьбе с телефонными мошенниками
Т-Банк (ранее банк «Тинькофф») открыл сбор заявок на доступ к фрод-рулетке. Это сервис, с помощью которого звонки злоумышленников перенаправляют подготовленным россиянам или пранкерам, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Сотрудники банка разработали новый проект для борьбы с телефонными мошенниками. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом аферисты не будут знать, что попали в ловушку, думая, что с ними общается потенциальная жертва.
«Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей», — отметили в банке.
В начале июня Тинькофф Банк провел ребрендинг, теперь он называется Т-Банк. Из названия окончательно убрали упоминание основателя Олега Тинькова*, уехавшего из России и признанного иноагентом.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.