Сумма начисленных россиянам штрафов и пеней по налогам стала рекордной

«Известия»: ФНС начислила 783 миллиарда рублей пеней и штрафов с начала года

Федеральная налоговая служба за первые 10 месяцев 2024 года начислила пеней и штрафов россиянам на сумму в 783 миллиарда рублей. Общий объем недоимок стал рекордным и в два с половиной раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на данные налоговиков сообщили «Известия» .

Основная доля получившейся суммы — 735 миллиардов рублей — пришлась на пени, то есть накопившиеся долги по неуплаченным налогам. Остальное — штрафы.

Опрошенные журналистами эксперты объяснили рост суммы начислений изменением формулы расчета. С начала этого года при задержке уплаты налога на 31 день начинают копиться пени, которые теперь вычисляют по 1/150 ключевой ставки. Раньше сумму начисляли, исходя из 1/300. В связи с увеличением установленного Центробанком индекса ставок увеличился и размер пени.

Также факторами начисления штрафов и пеней специалисты назвали введение налогового счета, по которому плательщики обязаны предоставлять свои декларации в налоговую службу. Просрочка ведет к начислению пеней. Кроме того, проблемы начались у экспортеров, обязанных переводить валютную выручку на счета российских банков. В связи с трудностями международных транзакций многие не успели вернуть средства и просрочили уплату налогов.

Ранее ФНС объявила, что владельцы банковских вкладов по итогам 2024 года освободятся от уплаты налога, если сумма на счетах составляет менее 210 тысяч рублей. Изменение показателя связано с размером ключевой ставки по состоянию на 1 декабря года уплаты налога. Сейчас она составляет 21%. Оплатить налог за вклады необходимо в 2025 году.