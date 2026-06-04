Суд взыскал с Google Ireland 160 млрд рублей в пользу российского «Гугла»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Google Ireland почти 160,3 миллиарда рублей в пользу обанкротившегося российского «Гугла». Жалобы ирландской и американской компаний отклонили, сообщило РИА «Новости» .

Конкурсный управляющий Валерий Таляровский оспорил расторжение старого договора о перепродаже рекламы и заключение нового в 2018 году, а также переводы «Гугла» за границу на сумму более 373 миллиардов рублей.

По его словам, новый договор урезал долю российской компании с 20% до 3%. Сделки, как считает управляющий, нужны были, чтобы «обеспечить безболезненный выход с российского рынка». Только за два месяца перед уходом Google из России «Гугл» перевел ирландской компании 46 миллиардов рублей.

Представители ответчиков настаивали: рынок изменился, старый договор устарел и давал «Гуглу» нерыночную рентабельность — 17-19% при средних 3,8-6%. Суд эти доводы не принял. ООО «Гугл» признали банкротом в октябре 2023 года. Процедуру наблюдения ввели в ноябре 2022-го по заявлению самой компании.

Ранее в Бельгии суд арестовал имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского «Гугла».