Суд отказал АСВ в развороте сделки QIWI после отзыва лицензии у банка | 360°

Деньги 02 мая 2024, 15:21 Суд отказал АСВ в развороте сделки QIWI после отзыва лицензии у банка Арбитражный суд не дал АСВ оспорить сделку по продаже QIWI банка Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Арбитражный суд Москвы отказал в рассмотрении иска QIWI банка к его бывшим собственникам. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Иск нацелили на оспаривание сделки по смене собственника QIWI банка, которая состоялась 29 января 2024 года — меньше, чем за месяц до отзыва лицензии у кредитной организации. В картотеке суда отметили, что в иске полностью отказано. Других подробностей не приводилось.

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое после отзыва лицензии выполняет функции временной администрации кредитного учреждения, подало иск 5 марта. В интересах кредиторов банка АСВ предъявило претензии к бывшим собственникам — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited.