Страхов больше нет. Россияне решили найти инструкцию к жизни в бизнес-литературе

Социолог Волков: люди пытаются заработать на имеющейся экономической ситуации

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В последние полгода издательства отметили растущий спрос на бизнес-литературу. Книги в этом жанре стали продаваться лучше на 7-12%. Кроме того, чаще начали покупать произведения отечественных авторов. С чем это связано, в комментарии 360.ru предположил социолог Денис Волков.

Он заявил, что экономика и люди адаптировались к изменившимся с февраля 2022 года условиям.

«Какие-то первоначальные страхи, видимо, прошли или притупились… Жить надо дальше, нужно работать, нужно строить свое дело. Поэтому эти книги сегодня популярны», — отметил он.

Он отметил, что работник сейчас в более выгодных условиях, чем работодатель, и может выбирать то, что ему комфортнее.

«В таких условиях люди пытаются найти, как повыгоднее, как себя правильнее продать, как лучше построить свою карьеру», — добавил он.

В феврале депутат Госдумы Алексей Говырин предложил ввести единый стандарт в сфере бизнес-образования.

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