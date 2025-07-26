Стоит ли забирать деньги с вкладов и вкладывать в жилье? Набиуллина дала совет

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что не может дать универсальный совет россиянам — стоит ли снимать деньги с депозитов и направлять их на покупку жилья. Об этом сообщает РБК .

«Если, допустим, они накопили достаточный первоначальный взнос и не хватает небольшой суммы, они могут позволить себе взять кредит даже по высоким ставкам», — отметила Набиуллина.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ, где ключевая ставка была снижена с 20% до 18%, она подчеркнула, что решение зависит от индивидуальной ситуации. Она добавила, что депозиты останутся привлекательными еще долго: даже с понижением ключевой ставки они будут выше инфляции и позволят сохранить сбережения.

К началу июля средние ставки по ипотеке трижды снижались с начала лета, но темпы падения замедлились: в июне ставки уменьшились на 0,94–2,2 процентного пункта, а в начале июля — лишь на 0,3–0,5 процентного пункта.

В апреле Набиуллина назвала минимальным прямое влияние тарифов США на экономику России.