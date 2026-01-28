Ставки на падение доллара достигли 15-летнего максимума

Трейдеры нарастили ставки на ослабление американской валюты до рекордного уровня с 2011 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным журналистов, премия за краткосрочные опционы, которые приносили прибыль при падении доллара, выросла до максимума с момента начала таких наблюдений. Агентство связало интерес к этим инструментам с политической неопределенностью в США. Аналитики также отметили, что скепсис сохранился и в долгосрочных прогнозах.

«Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск», — заявил старший аналитик Danske Bank Йеспер Фьярстедт.

Индекс доллара, который отражает курс к корзине валют шести торговых партнеров США, показал снижение четвертую сессию подряд. Показатель терял 0,8% и опускался до 96,26 пункта.

Ранее российские финансисты заявили, что снижение доли доллара в мировых валютных резервах — естественный процесс. Он связан с тем, что доля США в мировом товарообороте уменьшилась, а другие крупные экономики, такие как Китай, набирают силу.