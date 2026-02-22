Стало известно, в каком случае можно вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

Авиапассажиры в России смогут вернуть даже невозвратные билеты, если рейс задержат более чем на 30 минут, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Такие изменения внесли в новую редакцию Федеральных авиационных правил, которая вступит в силу 1 марта 2026 года.

Кроме того, путешественники смогут сохранить обратный билет, даже если не успели на рейс «туда» — раньше авиакомпании в таких случаях его аннулировали.

Изменения коснутся и обслуживания при задержках. Прохладительные напитки будут обязаны выдавать спустя три часа ожидания (вместо двух), горячее питание — через шесть часов, а не через четыре как раньше. Поправки носят уточняющий характер и, по оценке эксперта, не должны повлиять на стоимость билетов.

В преддверии длинных выходных на 23 февраля вырос спрос на поездки за рубеж. В Российском союзе туриндустрии сообщили 360.ru, что туристы чаще выбирают теплые страны: лидирует Турция (28%), далее идут ОАЭ (18%) и Китай (13%).