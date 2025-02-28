Стали известны российские регионы со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

По итогам прошлого года средняя зарплата в 11 регионах России превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В среднем по стране заработная плата составила около 88 тысяч рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. Наиболее высокие средние зарплаты зафиксировали в Москве (162 тысячи), в Ямало-Ненецком автономном округе (164 тысячи) и на Чукотке (185 тысяч рублей).

Показатель в 100 тысяч рублей превысили средние зарплаты в Сахалинской и Магаданской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Якутии и Камчатском крае. В прошлом году в число этих регионов вошли также Санкт-Петербург и Мурманская область.

Ранее стало известно, что рост реальных расходов россиян составил 6% в 2024 году с учетом уровня инфляции.