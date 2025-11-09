Сразу 14 россиян стали миллионерами благодаря одной лотерее

Жители восьми регионов России выиграли по миллиону рублей в национальной лотерее «Мечталлион». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе оператора «Национальная лотерея».

«Призы по одному миллиону рублей выиграли 14 участников сегодняшнего тиража лотереи „Мечталлион“», — заявили в пресс-службе.

Счастливые билеты участники купили в Москве, Ростовской и Ленинградской областях, Краснодарском, Камчатском Хабаровском и Пермском краях, Республике Башкирия, а также онлайн: в мобильном приложении и на сайте.

Общая сумма выигрышей 164-го тиража превысила 36 миллионов рублей, а число выигрышных билетов составило свыше 210 тысяч штук.

Ранее россиянин не угадал ни одного числа в лотерею и выиграл 25 миллионов рублей. Счастливчиком стал мастер дорожно-строительного участка из Карелии, деньги он потратит на покупку жилья и машины.