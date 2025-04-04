Спрос на скидочные купоны вырос в этом году в Москве

Москвичи стали чаще пользоваться скидочными купонами. Рост трафика на профильных сайтах в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%, выяснили аналитики МегаФона.

Основным «скидочным» месяцем стал январь — на него пришлось 38% от всего трафика на сайты этой категории, в прошлом году лидировал февраль. Кроме того, первый месяц 2025-го показал рост год к году на 30%. Высокая популярность сервисов этой категории в январе может быть связана с долгими выходными, когда есть время, чтобы уделить внимание себе и близким, отметили в компании.

Интерес к сервисам кешбэка, напротив, снизился. Так, в первом квартале москвичи на 14% реже, чем годом ранее, возвращали себе часть от стоимости покупки.

Активнее всего горожане экономят по понедельникам и субботам, а вот в воскресенье они почти не интересуются скидками.

Москва занимает первое место в России по трафику на скидочных сервисах. Второе место за Санкт-Петербургом, третье заняли самарцы.