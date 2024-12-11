Спикер Верховного совета Хакасии Сокол рассказал, что в республике приняли бюджет с дефицитом

В Хакасии приняли бюджет на два ближайших года. Однако назвать его пределом мечтаний нельзя, сообщил спикер Верховного совета республики Сергей Сокол, передали «Государственные новости» .

Планируется, что в 2025–2027 годах доходы республики составят 57,4 миллиарда рублей. При этом расходы дойдут до 63,8 миллиарда рублей. Таким образом создается дефицит, который составит 6,3 миллиарда.

При этом остается ряд вопросов. В частности, непонятно, насколько реальны прогнозы поступлений налога на прибыль, добавил Сокол.