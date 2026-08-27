Специалист Лящук предупредил, что самозапрет не отменяет долги по выданным кредитам

Самозапрет на кредиты защищает от новых займов, оформленных без согласия гражданина, но не освобождает от уже существующих обязательств, сообщает RT .

Лидер направления «Сбер2B ЭДО» Евгений Лящук рассказал, что банк или микрофинансовая организация не вправе требовать возврата займа, если выдали его вопреки действующему самозапрету. Такое ограничение распространяется на потребительские кредиты, микрозаймы, кредитные карты и овердрафты.

Самозапрет не применяется к ипотеке, автокредитам под залог машины и образовательным кредитам с господдержкой. Заявление можно подать через «Госуслуги». Его рассматривают до двух календарных дней, а ограничение начинает действовать на следующий день после первого уведомления от бюро кредитных историй.

Гражданин может выбрать полный запрет либо частичный: ограничить кредиты банков или займы МФО, а также запретить только онлайн-оформление. Для дистанционного снятия ограничения нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Без нее заявление принимают в МФЦ.

Лящук предупредил, что снять или установить самозапрет по доверенности нельзя. Заявка на кредит при действующем ограничении приведет к отказу банка и может ухудшить кредитный рейтинг.