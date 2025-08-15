Совкомбанк заработал 17,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО с начала года

Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность за первую половину 2025 года. По ней банк получил чистую прибыль в размере 17,5 миллиарда рублей, или по 78 копеек на акцию.

Это меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Среди причин — сжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставок, рост расходов и повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%.

При этом выручка от регулярной деятельности возросла на 45% год к году и достигла 461 миллиарда рублей, а выручка корпоративного бизнеса достигла рекордной суммы в 188 миллиардов. Страховой и небанковский бизнес вырос более чем вдвое.

Число пользователей мобильного банка и карты «Халва» достигло шести миллионов, а в портфеле розничного бизнеса находится до 1,3 триллиона рублей.

«Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске», — подчеркнул председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Тем не менее, он выразил надежду, что во втором полугодии по мере снижения ставок результаты станут значительно лучше, хотя и допустил, что итоговая прибыль окажется ниже, чем в прошлом году.

Ключевыми событиями, повлиявшими на положение банка, его представители назвали дополнительную эмиссию акций, которая позволила купить Хоум Банк, депозит из ФНБ для инвестиций в строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также выплаченные в июле дивиденды держателям акций.