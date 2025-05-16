Совкомбанк заработал 13 миллиардов рублей чистой прибыли с начала года по МСФО
Совкомбанк объявил результаты по Международным стандартам финансовой отчетности за первый квартал 2025 года. По ним чистая прибыль составила 13 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем год назад.
Увеличение прибыли
Акционерный капитал за четыре месяца увеличился с 329 до 352 миллиарда рублей, или на рубль за акцию. При этом общая доходность за год составила 25%.
Разница между чистой прибылью и приростом капитала объясняется особенностями МСФО: разовые убытки уменьшают прибыль, а разовые доходы увеличивают акционерный капитал.
Выручка выросла за год на 57% и достигла 228 миллиардов рублей за счет масштабирования гарантийного бизнеса, роста расчетно-кассового обслуживания, страхования жизни, электронных платежей и комиссии закупочных платформ. Эти потоки не только компенсировали просадку по чистым процентным доходам, но и создали устойчивую базу для выручки на будущее.
Кроме того, кредитный портфель банка вырос на 23% за год и теперь составляет 1,3 триллиона рублей. Этого удалось достичь за счет роста залогового кредитования, в частности ипотеки.
Портфель корпоративного бизнеса за год увеличился на 12% благодаря кредитам крупным компаниям с низким риском. Выручка в этом сегменте за год возросла на 65%.
Также банк перераспределил портфель ценных бумаг в пользу более коротких и доходных активов, а за счет страхования и роста продаж через партнерские каналы выручил 17 миллиардов рублей страховых премий.
Проблемы в отрасли
При этом были за прошедший год и проблемы, которые предстоит решить.
И в рознице, и в корпоративном сегменте за год из-за высокой ставки и снижения платежеспособности заемщиков выросла доля просрочки. В результате темпы роста кредитов на балансе банка замедлились. Однако благодаря созданным еще в прошлом году резервам удалось сохранить их качество и устойчивость.
Кроме того, на 44% выросли операционные расходы. За прошедший год компания тратилась на интеграцию Хоум Банка и страховой группы «Инлайф», увеличивала масштабы и инвестировала в информационные технологии и искусственный интеллект. Свою роль сыграла и инфляция. Однако банк держит ситуацию под контролем.
«Мы рады видеть опережающий рост таких важных для нас сегментов, как расчетные, комиссионные и страховые доходы», — подчеркнул председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Он заявил, что удовлетворен результатами первого квартала. Такой старт, по его словам, подтверждает прогнозы, согласно которым чистая прибыль в 2025 году продолжит расти.