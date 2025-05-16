Совкомбанк заработал 13 миллиардов рублей чистой прибыли с начала года по МСФО

Совкомбанк объявил результаты по Международным стандартам финансовой отчетности за первый квартал 2025 года. По ним чистая прибыль составила 13 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем год назад.

Увеличение прибыли

Акционерный капитал за четыре месяца увеличился с 329 до 352 миллиарда рублей, или на рубль за акцию. При этом общая доходность за год составила 25%.

Разница между чистой прибылью и приростом капитала объясняется особенностями МСФО: разовые убытки уменьшают прибыль, а разовые доходы увеличивают акционерный капитал.

Выручка выросла за год на 57% и достигла 228 миллиардов рублей за счет масштабирования гарантийного бизнеса, роста расчетно-кассового обслуживания, страхования жизни, электронных платежей и комиссии закупочных платформ. Эти потоки не только компенсировали просадку по чистым процентным доходам, но и создали устойчивую базу для выручки на будущее.

Кроме того, кредитный портфель банка вырос на 23% за год и теперь составляет 1,3 триллиона рублей. Этого удалось достичь за счет роста залогового кредитования, в частности ипотеки.

Портфель корпоративного бизнеса за год увеличился на 12% благодаря кредитам крупным компаниям с низким риском. Выручка в этом сегменте за год возросла на 65%.

Также банк перераспределил портфель ценных бумаг в пользу более коротких и доходных активов, а за счет страхования и роста продаж через партнерские каналы выручил 17 миллиардов рублей страховых премий.