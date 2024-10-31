Советник главы Центробанка объявила об отставке

Советник и бывший первый заместитель главы Центробанка Ксения Юдаева покинет пост из-за перехода на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она пожелала своей теперь уже бывшей советнице успехов во всех начинаниях.
По данным РБК, Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от России в Международный валютный фонд. Если ее изберут, то уже с 1 ноября она вступит в должность.
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