Состояние богатейших россиян выросло на 18,465 миллиарда долларов за год

В 2024 году совокупное состояние богатейших российских предпринимателей возросло на 18,465 миллиарда долларов. Больше остальных прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье личное благосостояние улучшилось на 5,05 миллиарда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в него входят 500 самых богатых людей мира. В списке 25 граждан России, их суммарное состояние оценили в 347,62 миллиарда долларов по состоянию на 2 января.

Самым богатым стал один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, за прошедший год его состояние увеличилось до 31,8 миллиарда долларов. Второе место у Владимира Лисина с состоянием 29 миллиардов в американской валюте, а тройку замыкает совладелец «Лукойла Вагит Алекперов с активами на 27,2 миллиарда долларов.

Также в первой пятерке совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 24,8 миллиарда долларов и бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов — 24,2 миллиарда долларов.