Синоптик Мокеева: теплая погода вернется в Нижегородскую область в конце октября

Теплая погода порадует жителей Нижегородской области в 20-х числах октября. До этого времени средняя температура воздуха не превысит +4 градусов, сообщила синоптик Ольга Мокеева в беседе с NewsNN.

По ее словам, в норме сейчас должно быть теплее на два градуса, однако тепло постепенно вернется в регион в конце октября. Сначала ночная температура воздуха поднимется до +4 градусов. В дневное время будет до +10 градусов.

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