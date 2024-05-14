Силуанов анонсировал внедрение нового механизма по налоговым вычетам | 360°

Деньги 14 мая 2024, 15:15 Силуанов анонсировал внедрение нового механизма по налоговым вычетам Силуанов: автоматический расчет налоговых вычетов запустят в 2026 году Freepik

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Автоматический расчет налоговых вычетов заработает с 2026 года. Россияне больше не будут ходить по разным инстанциям и собирать бумаги, заявил кандидат на пост главы Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, соответствующее поручение давал президент Владимир Путин. Сейчас министерство работает с налоговой службой над созданием этого механизма.

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Силуанов отметил, что россиянам приходится ходить по разным организациям и собирать справки, чтобы получить налоговые вычеты. Эти процедуры занимают много времени.

«По итогам 2025 года, в 2026 году такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен», — подчеркнул он.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года пенсии неработающих россиян будут индексировать дважды. Это будет происходить с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.