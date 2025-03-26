В отличие от многих западных брендов Ritter Sport остался на российском рынке. Акционер, член консультативного совета компании Мориц Риттер объяснил газете Die Zeit , что шоколад не попал под санкции.

«Речь идет о шоколаде, а в отношении продуктов питания санкций не было и нет. <…> Это нормально, что шоколад продается всем», — сказал он.

Риттер признался, что решение сохранить бизнес в России далось нелегко, однако, если бы пришлось, компания приняла бы его снова. Ritter Sport, по его словам, получал угрозы, а в соцсетях на бренд обрушилась волна критики.

Кроме того, компания не могла отказаться от части рынка сбыта, так как подвела бы своих партнеров. Риттер заявил, что могли пострадать фермеры.

Начиная с 2022 года из России ушли производитель шоколада Lindt & Sprüngli, молочный бренд Valio и некоторые другие компании. Оставшиеся марки, такие как кофе Tchibo, стали выпускать под новыми названиями.